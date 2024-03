Cosenza-Catanzaro, guerra urbana dopo la partita: aggressioni, auto distrutte, arresti e feriti | VIDEO

StrettoWeb

E’ una serata di terrore a Cosenza per quella che doveva essere soltanto una festa di sport ma che i soliti balordi hanno trasformato in un incubo per centinaia di persone. Dopo la fine della partita Cosenza-Catanzaro che ha visto gli ospiti trionfare per 0-2 e lanciarsi nelle zone altissime della classifica, sono esplosi feroci scontri tra i tifosi (non è chiaro se del Cosenza o del Catanzaro) e la Polizia. Gli scontri si sono verificati all’uscita dello stadio Marulla e in altre zone della città, in modo particolare a Quattromiglia di Rende da dove arrivano immagini particolarmente inquietanti nel video a corredo dell’articolo.

Proprio intorno al centro commerciale Marconi, infatti, ci sono state aggressioni e inseguimenti tra gli ultras e gli agenti della Polizia. Disordini anche allo svincolo autostradale di Cosenza Nord, dove i tifosi del Catanzaro sono scesi dai pullman con spranghe e bastoni per attaccare la Polizia. Almeno un dirigente della Questura è stato ferito in modo serio alla testa, ma sono diversi i poliziotti contusi. Numerosi i tifosi arrestati.

Grande paura al McDonald dove i violenti delle tifoserie hanno compiuto alcune aggressioni nei confronti di famiglie che erano totalmente disinteressate al calcio e stavano semplicemente cenando insieme ai bambini. Gli agenti della Polizia hanno dovuto utilizzare i lacrimogeni per allontanare i violenti. I tafferugli hanno paralizzato il traffico in tutta l’area di Rende. Decine di automobili sono state distrutte nei pressi del centro commerciale Marconi.

Seguiranno aggiornamenti.

