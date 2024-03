Cosenza, esonerato mister Caserta! In corsa due ex

StrettoWeb

Fulmine a ciel sereno? Fino a un certo punto. Il Cosenza ha deciso di esonerare mister Fabio Caserta. La decisione ha subito un’accelerata nelle ultime ore, seppur maturata nel tempo e arrivata a due giorni dal pari interno contro il Cittadella. La vittoria manca da quattro giornate, in cui invece sono arrivati due pari e due sconfitte. Pesanti gli stop interni contro la Samp e nel derby, maldigerito anche lo 0-0 di sabato contro un Cittadella che veniva da otto sconfitte consecutive. “La Società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il sig. Fabio Caserta. Al tecnico, che ha collezionato 30 panchine in rossoblù tra Coppa e Campionato, e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto”, si legge nella nota.

Più volte, nel corso della stagione, Caserta è stato in bilico, ma la società gli ha sempre dato fiducia. Gli ultimi risultati un po’ così hanno fatto tornare sulla graticola il tecnico reggino. La società, probabilmente, si aspettava di più alla luce degli sforzi sul mercato estivo ma anche invernale, con gli arrivi di Camporese, Frabotta, Antonucci e non solo. Invece la classifica non è totalmente tranquilla. Graduatoria corta, con playoff alla portata ma anche rischio playout.

Sullo sfondo Bisoli o Viali

Spuntano già i nomi dei sostituti. “Il Cosenza Calcio informa che nelle prossime ore sarà ufficializzato il nuovo tecnico della squadra rossoblù, intanto la seduta di allenamento pomeridiana sarà diretta dal tecnico della formazione Primavera Antonio Gatto”. I nomi sono di due ex, gli ultimi due: Bisoli e Viali. Il primo ha guidato il Sudtirol fino alla semifinale playoff dopo la splendida rimonta salvezza coi rossoblu due anni fa; il secondo ha allenato i bruzi nella scorsa stagione e quest’anno ha guidato l’Ascoli, ma poi è stato esonerato.

