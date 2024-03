Il Cosenza ha scelto: è Viali il nuovo allenatore

StrettoWeb

“È William Viali il nuovo allenatore del Cosenza. La Società Cosenza Calcio ha scelto di affidare la guida tecnica della prima squadra al tecnico nato a Vaprio d’Adda (Milano) il 16 novembre 1974. Si tratta di un gradito ritorno sulla panchina rossoblù, Viali nella scorsa stagione ha guidato il Cosenza dal novembre del 2022 al giugno 2023 nei 29 incontri culminati con il doppio confronto Play Out con il Brescia che è valso la permanenza in cadetteria. Il tecnico dirigerà la seduta di allenamento di domani e sarà presentato nella mattinata di giovedì nel corso della conferenza stampa che precederà la partenza per la trasferta di Terni. A Mister Viali, che si lega al Cosenza fino al 30 giugno 2025, il bentornato nella famiglia rossoblù!”.

Così, in una nota ufficiale, il Cosenza annuncia il “nuovo-vecchio” allenatore a qualche ora dall’esonero di Caserta. La corsa immediata è sempre stata a due, tra i due ex – Bisoli e appunto Viali – con il secondo favorito e poi infatti annunciato. L’obiettivo è allontanare la zona playout e avvicinare quella playoff, a partire dal match contro la Ternana.

