Calcio a 5, Futura Under 19 a lavoro per le finals

Un gruppo esaltante. Il 7 di aprile si avvicina. La Futura Under 19 ritornerà in campo per la semifinale regionale, la sfida di andata contro Ecosistem Lamezia. Un cammino da vera battistrada, quello dei ragazzi di Mister De Stefano, bravi nel farsi trovare sempre pronti. Stiamo parlando, probabilmente, di uno dei gruppo giovanili più forti ed appassionanti di sempre a livello regionale. L’eliminazione al “fulmicotone”, avvenuta per opera della Meta Catania, nello spareggio per le fasi successive della Coppa Italia, dopo aver disputato una gara memorabile al Palattinà, ancora brucia, così come scalpitano per far bene i giovani giallo-blu.

E mentre la prima squadra ritornerà in campo il 5 di aprile alle ore 19.30 sempre sul rettangolo amico per affrontare il Capurso, i giovani effettivi della selezione Under, qualche ora dopo, avranno l’occasione per conquistare la finale regionale. In caso di successo in regione, qualora arrivassero due successi in sequenza, la Futura giocherà ancora una volta con la vincente del raggruppamento isolano.

La squadra

Ecco i componenti della squadra:

Iennarella Raffaele

Imbalzano Luca

Laurendi Natale

Pascone Giandomenico

Squillaci Alessandro

Squillaci Gabriele

Gatto Giuseppe

Gattuso Simone

Mallamaci Antonio

Labate Francesco

Caserta Roberto

Azzarà Riccardo

Pansera Giovanni

Diano Giuseppe

