Terribile scontro tra due auto sulla ss18: il bilancio è di 3 feriti

Non si ferma la scia di sangue che sta macchiando la strada statale 18 Tirrena Inferiore. Numerosi, purtroppo, sono gli incidenti che si stanno verificando lungo quel tratto, soprattutto nell’ultimo mese. L’ennesimo sinistro è avvenuto ieri sera, intorno alle 22, nei pressi del comune di Paola: due le auto coinvolte, una Fiat Panda e una Fiat Punto, che si sino scontrate all’ingresso della statale. Cinque le persone a bordo, con un bilancio di tre feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno liberato i passeggeri dalle lamiere, e i soccorsi.

Presente anche la Compagnia dei Carabinieri di Paola per i rilievi del caso. Solo pochi giorni fa, sempre sulla ss18, si sono verificati due incidenti mortali: il primo a Curinga, in provincia di Catanzaro, dove un furgone si è ribaltato e il conducente è deceduto sul colpo. Il secondo, invece, nei pressi di Cetraro: vittima un ragazzo di Grisolia, 33 anni, morto poco dopo in ospedale per le gravi ferite riportate.

