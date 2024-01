Camion si ribalta sulla ss18: un morto e un ferito

StrettoWeb

Terribile incidente sulla strada statale 18 in provincia di Catanzaro: il sinistro si è verificato oggi in tarda mattinata in contrada Torrazzo, nei pressi di Curinga. Coinvolto un camion che, secondo le prime informazioni, si sarebbe ribaltato. Il bilancio è gravissimo: A. G., 53 anni, è morto sul colpo mentre l’altra persona a bordo – di nazionalità indiana – è rimasto gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’elisoccorso da Lamezia Terme che ha trasportato il ferito all’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per le cure del caso. Presenti anche le forze dell’ordine per stabilire la dinamica dell’incidente.

L’Anas chiude la ss18 Tirrena Inferiore

A causa di un incidente, la strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Reggio Calabria, in prossimità del km 388,300 nel territorio comunale di Curinga, in provincia di Catanzaro. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e nell’impatto una persona ha perso la vita ed un’altra è rimasta ferita. La circolazione è temporaneamente indirizzata sulla viabilità locale. Il personale Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità lungo la statale il prima possibile.