Serie D, comincia il ritorno: pazza rimonta Siracusa (da 0-2 a 3-2 in tre minuti), ok anche Trapani e Vibonese

Anno nuovo e storia vecchia, seppur con il brivido. Comincia il 2024 e il girone di ritorno del girone I di Serie D. Nella giornata in cui riposa la Fenice Amaranto, e in cui San Luca-Locri è rinviata per via del grave incidente di Montauro (dove hanno perso la vita quattro ragazzi proprio di San Luca) nessuna sorpresa in vetta, con la vittoria del “trio terribile” Trapani, Siracusa e Vibonese. Il risultato pazzo, però, è del Siracusa, sotto di due reti in casa all’intervallo contro il Canicattì. L’avvio di ripresa, però, è altrettanto folle e imprevedibile, con l’incredibile rimonta in tre minuti (dal 48′ al 51′) fino al 3-2 finale.

Tutto facile invece per Trapani e Vibonese. La capolista rifila un tris a domicilio al Ragusa, mentre la Vibonese sbanca agilmente il campo della Gioiese, ormai da settimane allo sbaraglio per via delle difficoltà societarie e dello svincolo degli over. Questi i risultati e la classifica aggiornata. La Fenice Amaranto rimane quarta nonostante non abbia giocato. Il Real Casalnuovo, che ha ufficializzato l’arrivo di Manuel Cannavaro (nipote di Fabio e figlio di Paolo), non è infatti andato oltre il pari a Portici.

Risultati Serie D girone I, 20ª giornata

Gioiese-Vibonese 0-3

Licata-Akragas 0-0

Portici-Real Casalnuovo 0-0

Siracusa-Canicattì 3-2

Ragusa-Trapani 0-3

Sant’Agata-Castrovillari 2-0 (in corso)

Acireale-Igea Virtus 0-0 (in corso)

Classifica Serie D girone I

Trapani 50 Siracusa 46 Vibonese 43 La Fenice Amaranto 32 Real Casalnuovo 30 Licata 27 Sant’Agata 26 Ragusa 25 Acireale 24 Akragas 22 Sancataldese 20 Portici 19 Canicattì 18 Igea Virtus 18 Locri 15 San Luca 11 (-1) Castrovillari 8 (-1) Gioiese 4 Lamezia Terme 0