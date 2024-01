Incidente Montauro, anche il San Luca piange le vittime e annuncia: “rinviata partita contro il Locri”

StrettoWeb

San Luca piange i quattro morti dell’incidente di ieri sulla SS 106, a Montauro, nel Catanzarese. Erano infatti tutte della provincia di Reggio Calabria le povere e giovani vittime. Ad esprimere cordoglio per l’accaduto anche la squadra di calcio cittadina, l’Asd San Luca, che in segno di lutto ha deciso di rinviare la partita odierna di Serie D, il derby reggino contro il Locri.

“L’Associazione Sportiva Dilettantistica San Luca 1961, profondamente addolorata – si legge – esprime le più sentite condoglianze alle famiglie colpite dalla recente tragedia che ha scosso la nostra comunità. In questo momento di dolore e sgomento, ci uniamo nel cordoglio più sincero e nel sostegno reciproco, con la consapevolezza che solo insieme possiamo affrontare le prove più difficili della vita. La solidarietà e l’unità sono valori fondamentali che caratterizzano la nostra Associazione, e in questo momento di lutto siamo ancor più uniti e vicini a coloro che stanno vivendo il dolore della perdita”.

“In segno di rispetto e in considerazione delle circostanze, la Partita in programma per oggi presso il campo Corrado Alvaro con il Locri Calcio verrà rinviata e si svolgerà Mercoledì 10 Dicembre 2024. Chiediamo a tutti i nostri atleti, tifosi, e membri dell’ASD San Luca 1961 di rispettare questo momento di lutto e di unirsi a noi nel ricordo delle persone che ci hanno lasciato prematuramente. La forza della nostra comunità sportiva risiede nella solidarietà e nell’empatia, e insieme supereremo questo difficile momento, sostenendoci reciprocamente e mantenendo viva la memoria di coloro che non sono più con noi. Ringraziamo tutti per la comprensione e la partecipazione in questo momento di dolore”.