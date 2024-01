Reggio Calabria, Ripepi sull’Aeroporto: “i voli Ryanair non risolvono i problemi dello scalo”

StrettoWeb

Nella tradizionale diretta social, il consigliere comunale e candidato sindaco, Massimo Ripepi, ha sottolineato: “i miei incontro con tutti voi danno enorme fastidio, pensate che abbiamo quotidiani attacchi degli hacker”. “Tutti si lamentano che Reggio è una città che non va, e qualcuno deve cambiare le cose, noi siamo qui per questo. La nostra città è in difficoltà a causa di una classe dirigente di venduti”, rimarca Ripepi.

Ripepi sull’Aeroporto: “il problema dello scalo resta”

Massimo Ripepi si è poi soffermato sull’annuncio odierno del presidente Occhiuto durante il congresso di Forza Italia: “i voli Ryanair non risolvono i problemi dello scalo. La questione è strutturale e urge cambiare il piano nazionale degli aeroporti. Furgiuele punta tutto su Lamezia mentre la Minasi non fa nulla per Reggio, questa è la verità”.

Ripepi: “ci occuperemo dei problemi reali di Reggio”

“A Reggio serve una rivoluzione e non poli civici. Non appena arriveremo a Palazzo San Giorgio ci occuperemo dei problemi i reali della città. Centrodestra e Centrosinistra? Sono uguali. Dobbiamo cambiare le cose: Catanzaro e Cosenza ci schiacciano e alla nostra città serve qualcuno che tuteli gli intessi”, conclude. Ripepi.