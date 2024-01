Reggio Calabria, De Gaetano su Falcomatà: “si è sottratto al confronto”

StrettoWeb

“Preso atto della presentazione della nuova Giunta comunale da parte del Sindaco della città di Reggio Calabria, il movimento civico Democratici e Progressisti intende motivare la propria scelta di rimanere fuori dall’esecutivo cittadino. Il gruppo DP negli ultimi 2 mesi, da quando il Sindaco ha parlato di rinnovamento, si è battuto per trovare una soluzione unitaria all’interno della coalizione”. Il coordinatore dei Democratici e Progressisti, Nino De Gaetano. “Più volte è stato chiesto di portare la discussione in una riunione interpartitica della coalizione di centro sinistra per cercare un criterio univoco e valido per tutti, al fine di consentire la ricerca di un punto di equilibrio condiviso tra le istanze di rinnovamento e la rappresentatività, con pari dignità, dei vari gruppi consiliari che compongono la coalizione”, rimarca De Gaetano.

De Gaetano: “noi sempre disponibili al dialogo”

“Il gruppo DP ha in più occasioni dato la disponibilità, al Sindaco e alle altre forze politiche alleate, anche nell’unica interpartitica fatta, a un rinnovamento che coinvolgesse tutti i membri dell’esecutivo senza eccezione alcuna, nonostante si ritenga che gli assessori Demetrio Delfino e Giuggi Palmenta abbiano svolto un eccellente lavoro nei loro ambiti di competenza“, evidenza Nino De Gaetano. “Purtroppo a questa nostra volontà e richiesta unitaria della coalizione, il Sindaco ha risposto in maniera negativa non solo sottraendosi all’unica interpartitica convocata ma finanche rifiutando la ricerca di un criterio univoco, politicamente condiviso con tutte le forze di maggioranza. Per ultimo è stato chiesto al Sindaco di rinviare la presentazione della nuova Giunta con l’obiettivo di cercare soluzioni condivise, non per logiche di poltrone ma per ricercare in maniera ostinata e determinata l’unità del centro sinistra. Evitare questo strappo profondo per la coalizione che, inevitabilmente, porta con sé ripercussioni sul governo della Città causate, appunto, dalla totale e irrispettosa mancanza di considerazione della volontà espressa dai cittadini nel corso delle ultime amministrative“, sottolinea De Gaetano.

De Gaetano: “non ci sono stati i presupposti per entrare in Giunta”

“Per queste ragioni, come peraltro già comunicato al Sindaco nei giorni scorsi, i Democratici e Progressisti confermano che non ci sono stati i presupposti per partecipare in maniera diretta alla costituzione della nuova Giunta comunale. Si ribadisce, inoltre, la necessità della convocazione di un tavolo del centro sinistra. Un sincero e affettuoso ringraziamento, il gruppo DP intende riconoscerlo ai propri assessori Demetrio Delfino e Giuggi Palmenta per il grande lavoro e per i risultati ottenuti in maniera libera e democratica con il solo interesse di servire Reggio”, conclude De Gaetano.