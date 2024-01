Reggio Calabria, i socialisti si scagliano contro Falcomatà: “atteggiamento incomprensibile”

StrettoWeb

Anche i socialisti, dopo la dura nota del Partito Democratico di Reggio Calabria, si scagliano contro il sindaco Giuseppe Falcomatà e la sua scelta di dare vita ad una giunta comunale senza partiti. “Il sindaco, dopo avere riconosciuto il valore e l’ottimo lavoro della giunta, composta da partiti che lo hanno sostenuto e dunque eletto primo cittadino, decide di azzerarla, mortificando in un solo colpo tutto l’impegno e i risultati che fino ad ora sono stati portati a termine. Un atteggiamento incomprensibile che con la politica ha poco a che vedere e che probabilmente il centrosinistra pagherà in termini di consenso”. Così in una nota congiunta Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, e Luigi Incarnato, segretario regionale del Psi Calabria.

Maraio e Incarnato: “bene il Pd”

“Apprezzabile l’atteggiamento assunto dal Partito Democratico che non ha accettato una “proposta indecente”, quella di piegarsi a un’offerta (quella di “riempire” tre caselle rimaste vacanti, come se contasse il numero e non le competenze), che avrebbe messo all’angolo una coalizione e mortificato la politica. Avevamo posto il problema mesi fa direttamente alla Segretaria Elly Schlein, che aveva condiviso le nostre preoccupazioni”, hanno proseguito Enzo Maraio e Luigi Incarnato. “Un sincero ringraziamento all’assessore socialista Irene Calabrò, che in questi anni, con un lavoro encomiabile fatto di determinazione e competenza, ha garantito alla città un vero contribuito per la sua rinascita”, concludono Maraio e Incarnato.