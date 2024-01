Reggina, la Fenice Amaranto si scatena nel finale: battuto l’Acireale per 3-1 nella prima del 2024

StrettoWeb

Diverse occasioni, un portiere ospite super, poi la gioia finale con ben 3 gol. Ci mette 80 minuti, la Fenice Amaranto, ma alla fine riesce ad avere la meglio – con merito – dell’Acireale, battendola 3-1. Al Granillo si apre bene il 2024, con la vittoria sui siciliani, sprovvisti di tifosi. I marcatori capitan Barillà, Girasole e Perri, a distanza di qualche minuto. Con questo risultato la squadra di Trocini si riappropria della quarta posizione, superando nuovamente il Real Casalnuovo. Non cambiano le distanze da Vibonese e Siracusa, vittoriose tra ieri e oggi.

Reggina, Fenice Amaranto-Acireale 3-1: la partita

Nel primo tempo le occasioni sono tante, sin dall’inizio. Su capitan Barillà si supera Zizzania, poi Girasole colpisce la traversa, ma ci prova anche Perri. In circa mezz’ora, almeno quattro volte la squadra amaranto si avvicina dalle parti del portiere, senza fortuna. Nella ripresa, copione simile, con un’altra occasione per Perri all’ora di gioco. Tra girandola di cambi e calo fisiologico, a un certo punto la spinta sembrava essersi interrotta. E’ in quel momento che si prende la squadra sulle spalle – come accaduto altre volte – capitan Barillà, che la sblocca di testa al 76′. La partita così prende la giusta piega e Girasole e Perri fanno 2 e 3-0 in pochi minuti. Nel recupero, l’inutile 3-1 ospite con Savanarola.

Infortuni per Porcino e Mungo, Barillà sarà squalificato

Due non felici notizie sono da segnalare a margine, nella speranza che non si tratti di nulla di grave: l’uscita dal campo per infortunio di Porcino e Mungo. Il primo ha lasciato il campo praticamente dopo dieci minuti, il secondo nella ripresa. Da capire l’entità dei problemi. In più, nel prossimo match mancherà proprio il capitano, Barillà, che – da diffidato – si è beccato il giallo. A loro si aggiungono le assenze di Rosseti e Renelus.

Reggina, Fenice Amaranto-Acireale 3-1: il tabellino

Marcatori: 77’ Barillà, 81’ Girasole, 85’ Perri, 92′ aut. Girasole

LA FENICE AMARANTO (4-3-3): Velcea; Parodi, Girasole, Kremenovic, Porcino (11’ Cham); Mungo (46’ Salandria), Zucco (57’ Lika), Barillà, Provazza (57’ Marras), Bolzicco, Perri (90’ Simonetta). A disposizione: Fecit, Ingegneri, Rana, Dervishi. All. Trocini

ACIREALE (4-2-3-1): Zizzania; Tufano (54’ Montaperto), Maltese, Germinio, Cottone (26’ Lo Coco); Palma, Lucchese (63’ Savanorola); D’Alessandris (75’ Vaccaro), Cangemi, Sticenko (54’ Spinelli); De Mutiis. A disposizione: Bollati, Galletta, Di Mauro, Mirabelli. All. Marra

Arbitro: Gianluca Guitaldi di Rimini. Assistenti: Claudiu Fecheta di Faenza, Gennaro Apollaro di Rimini

Note – Ammoniti: Maltese, Barillà, Girasole, De Mutiis, Montaperto, Bolzicco Recupero: 1’pt, 5’st