Reggina, rissa finale tra campo e Tribuna in Fenice-Acireale. L’allenatore siciliano sbotta: “sporcate il vostro nome”

StrettoWeb

Momenti di tensione nel finale di Fenice Amaranto-Acireale, gara conclusasi sul 3-1, maturato nei minuti conclusivi per via delle reti di Barillà, Girasole, Perri e Savanarola. Una rissa si è sviluppata in campo ed è poi arrivata sugli spalti, vicino ai dirigenti delle squadre e al Sindaco Brunetti, presente in ogni gara interna. Coinvolto l’allenatore dei siciliani, Marra, allontanato dalla Sicurezza dopo un battibecco con un calciatore amaranto. L’alterco è continuato poi nell’area Vip della Tribuna coperta.

Reggina, rissa Fenice-Acireale. Marra: “atteggiamento che non mi aspettavo…”

Del momento di tensione ha parlato lo stesso tecnico dell’Acireale ai microfoni di Radio Febea. Quest’ultimo ha accusato la Fenice di aver gettato palloni in campo nel finale per perdere tempo. “L’atteggiamento non me lo aspettavo, non mi sembra corretto buttare palloni in campo sul 3-0, mi era già successo quando ero sulla panchina del Lamezia. Così sporcate il vostro nome, quello che portate sul petto“.

Reggina, rissa Fenice-Acireale. Trocini: “Marra ha esagerato”

Sempre a Radio Febea a fine gara ha parlato anche mister Trocini. Secondo la sua versione “la reazione dell’allenatore dell’Acireale è stata esagerata”. Sulla gara evidenzia la vittoria con merito: “nel primo tempo creato tanto, nel secondo abbiamo pagato qualcosa per l’assenza di alcuni”.