Reggina, si avvicina il 110° compleanno: iniziativa della Curva Sud all’Arena dello Stretto | INFO

Giovedì 11 gennaio la Reggina spegne la 110ª candelina. L’11 gennaio del 1914, appunto 110 anni fa, nasceva infatti la maglia che ha fatto battere il cuore di migliaia e migliaia di persone. Quel vessillo amaranto che ha conosciuto gioie e dolori, vittorie e sconfitte, e che ha attraversato l’Italia vivendo momenti storicamente indimenticabili. Per il 110° compleanno, la Curva Sud amaranto ha organizzato un’iniziativa in pieno centro a Reggio Calabria, all’Arena dello Stretto. Questo il testo ufficiale che invita tutti i tifosi a presentarsi giovedì 11 per l’avvio della coreografia, che avrà inizio – neanche a dirlo – alle ore 19.14. Non un orario casuale.

Reggina, il testo della Curva Sud per l’iniziativa del 110° compleanno

“L’11 gennaio non è un giorno come tutti gli altri. Per i tifosi reggini questo giorno significa amore, passione, tradizione, ricordi, tutti sentimenti che ruotano, da sempre, attorno alla nostra gloriosa maglia – si legge – La Reggina rappresenta ogni reggino, fa parte della quotidianità e, assieme a Reggio Calabria, va avanti da sempre, nonostante tutte le avversità passate. L’amore per la nostra maglia è incondizionato e va oltre ogni categoria. In questo centodecimo anniversario, noi tutto stiamo vivendo un momento difficile ed è proprio per questo che giovedì 11 gennaio, alle 18.00, la Curva Sud invita la tifoseria a radunarsi all’Arena dello Stretto, con sciarpe e bandiere, per celebrare nel migliore dei modi 110 anni di storia. La coreografia avrà inizio alle 19.14, raccomandando puntualità. Siamo certi che i reggini sapranno rispondere a quest’appuntamento per onorare la nostra gloriosa maglia”.