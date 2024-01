Compleanno Reggina, per l’evento dei tifosi il Comune ordina il divieto di sosta in alcune strade del centro | INFO

StrettoWeb

Domani, 11 gennaio, la Reggina compie il suo 110° anno di storia. Per questo, gli ultrà amaranto hanno deciso di organizzare un grande evento in pieno centro, all’Arena dello Stretto, con sciarpe, bandiere, cori e una coreografia che scatterà alle ore 19.14, un orario non casuale. In occasione dell’evento per il compleanno, l’amministrazione comunale di Reggio Calabria informa la cittadinanza di alcune modifiche alla viabilità e l’istituzione di divieti di sosta.

Compleanno Reggina all’Arena dello Stretto: i tratti chiusi al traffico

Con ordinanza a firma del dirigente del settore Polizia Municipale e Viabilità, Salvatore Zucco, a partire dalle 15:00 dell’11 gennaio 2024 e fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati, nonché interdizione del transito veicolare in:

corso prof. Falcomatà nel tratto compreso tra Piazza Indipendenza e via delle Mura Greche;

parcheggio stazione lido nord;

parcheggio stazione lido sud;

traverse di collegamento tra corso Matteotti e lungomare Falcomatà, nel tratto tra piazza Indipendenza e via delle Mura Greche;

Viene altresì disposta l’istituzione del doppio senso di circolazione su:

Corso Matteotti nel tratto compreso tra Piazza Indipendenza e via delle Mura Greche.