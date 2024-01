Napoli, è notte fonda: perde 3-0 a Torino, Mazzarri non decolla e scivola al 9° posto

StrettoWeb

Un anno fa, di questi tempi, contava le settimane che mancavano alla grande festa, quella per uno Scudetto – poi celebrato alla grande – che mancava da oltre 30 anni. Oggi, a qualche mese da quella festa – durata praticamente per una estate – è notte fonda per il Napoli. Altra figuraccia per la squadra di Mazzarri, che dal suo arrivo non è riuscito a dare un’impronta alla squadra azzurra, demotivata, sfiduciata, sfilacciata. A qualche settimana dalla pesante sconfitta interna in Coppa Italia contro il Frosinone, a Torino i granata vincono 3-0.

Il match si sblocca a ridosso dell’intervallo con Sanabria. Poco dopo succede l’impensabile. Mazzarri inserisce Mazzocchi, terzino nato a Napoli e arrivato dalla Salernitana solo qualche giorno fa. Ma l’esordio è shock. Il giocatore alza la gamba sull’avversario e l’arbitro lo espelle dopo consulto Var. Il debutto di Mazzocchi dura pochi minuti ed è horror. Oltre al fatto che permette al Torino di dilagare con Vlasic e Buongiorno. E gli azzurri ora sprofondano in classifica, addirittura al nono posto, a -1 proprio dal Torino e con Atalanta e Roma che devono ancora giocare. Ad oggi i partenopei sono a – 2 dall’Europa (Conference League) e a -5 dalla Champions. Un disastro. E pensare che un anno fa…