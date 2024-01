Il Messina Futsal torna al “PalaLaganà” per affrontare l’Audace Monopoli

StrettoWeb

Dopo due trasferte consecutive in Puglia, il Messina Futsal tornerà domani – sabato 20 gennaio – al “PalaLaganà” per affrontare l’Audace Monopoli nella 2ª giornata di ritorno del campionato di serie A2 di Calcio a 5. I quattro punti conquistati in Puglia e, soprattutto, la bella vittoria in rimonta sul campo del Dream Team Palo del Colle hanno vivacizzato il cammino dei giallorossi, che intendono adesso dare continuità a questi positivi risultati contro un avversario temibile.

“E’ una partita fondamentale, come del resto lo sono tutte in questo periodo della stagione – dichiara l’allenatore peloritano Salvatore Battiato, che dovrà verificare le condizioni fisiche di alcuni giocatori prima del match – Abbiamo avuto una flessione dovuta alle assenze e ad alcuni episodi. La società si è mossa con due innesti, che hanno fornito un prezioso contributo, inserendosi subito nel gruppo. Complessivamente sono soddisfatto di quello che stiamo facendo, ringrazio lo staff tecnico, ma è ancora lungo e insidioso il percorso da fare per raggiungere il traguardo”. Arbitreranno l’incontro, che inizierà alle ore 16.00, i signori Simone Spadola di Lovere e Marco Bartoli di Nocera Inferiore (cronometrista Andrea Salanitro di Catania).

Programma delle partite della 13ª di Serie A2 (girone D) di Calcio a 5

Messina Futsal-Audace Monopoli;

Sammichele-Aquile Molfetta;

Bitonto-Futsal Canicattì;

Mascalucia-Città di Palermo;

Gear Piazza Armerina-Dream Team Palo del Colle;

Ecosistem Lamezia-New Taranto.

La classifica di Serie A (girone D) di Calcio a 5

Futsal Canicattì 31 New Taranto 30 Mascalucia C5 25 Bitonto 20 Sammichele 19 Ecosistem Lamezia 16 Messina Futsal 14 Gear Piazza Armerina e Audace Monopoli 13 Dream Team Palo del Colle e Aquile Molfetta 9 Città di Palermo 5

GIOVANILE – Difficile impegno esterno per l’Under 19, che se la vedrà domenica 21 (ore 11.00) con il Futsal Canicattì, vicecapolista del raggruppamento nazionale. I ragazzi guidati in panchina da Erminio Fazio stanno crescendo dal punto di vista qualitativo e del bagaglio d’esperienza.

