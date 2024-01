Maltempo in Calabria, crolla il muro di cinta di una scuola

StrettoWeb

Il maltempo che ha caratterizzato l’inizio di questa nuova settimana ha colpito soprattutto la parte tirrenica della Calabria con maggiore concentrazione nella provincia di Cosenza. Non solo smottamenti di strade con conseguente isolamento dei comuni più piccoli, ma anche danni che minacciano la pubblica incolumità. E’, infatti, quanto accaduto a Rovito, nel cosentino, dove un muro di cinta che circonda l’edificio scolastico è crollato.

A riportarlo sui social è proprio il sindaco di Rovito, Giuseppe De Santis: “a causa di scivolamento di una coltre superficiale di terreno è crollato una parte del muro di cinta del lato nord dell’edificio scolastico di Rovito centro. Fortunatamente non c’è stato alcun danno a persone e cose. La zona al momento è stata messa in sicurezza e la situazione risulta essere sotto controllo. A seguito di sopralluogo effettuato dal tecnico comunale si è evidenziato come il fenomeno sia localizzato e non interessa la sicurezza della scuola, per cui la scuola rimarrà regolarmente aperta e appena possibile si procederà al ripristino del danno”.