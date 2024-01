Maltempo in Calabria, smottamenti sulla sp245 e Comuni isolati

StrettoWeb

Il maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulla Calabria ha già messo i Comuni colpiti alla conta dei danni. In provincia di Cosenza, ad esempio, è stata emanata un’allerta meteo gialla che, nel caso di Grimaldi, ha portato ad un superamento soglie eventi in corso. Già ieri sera, tramite una nota sui social e un’ordinanza sindacale, l’Amministrazione Comunale, capitanata dal sindaco Roberto De Marco, ha invitato i cittadini alla massima cautela, informando che “dato atto che la situazione corrente sia di uno scenario di Rischio di Livello 3, si invita tutta la popolazione, per le successive 12 ore, alla prudenza e all’estrema attenzione”.

Le copiose piogge hanno peggiorato la situazione nella notte appena trascorsa e Grimaldi si è ritrovata letteralmente “impantanata” nel fango. E’, dunque, sempre l’Amministrazione Comunale ad avvisare la cittadinanza di quanto accaduto: “si avvisa la cittadinanza che, a causa di un ulteriore smottamento verificatosi nella notte, la SP 245 all’altezza della zona Mulino Maio, è interrotta. In collaborazione con Provincia, Vigili del Fuoco, Volontari della protezione civile e Carabinieri si sta lavorando alacremente ed incessantemente per poter ripristinare lo stato dei luoghi e la viabilità”.