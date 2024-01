Incidente Occhiuto, Tajani: “sta bene”

StrettoWeb

“Ho appena sentito il presidente Occhiuto per telefono e sta bene così come tutto il suo staff. Sono in ospedale per dei controlli ma la situazione non è grave”. E quanto ha detto il segretario di Forza Italia Antonio Tajani arrivando a Zumpano dove oggi si celebra il congresso provinciale cosentino di Forza Italia in merito alle condizioni del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto rimasto coinvolto in un incidente stradale.

“Auguriamo loro un pronto recupero. Tra poco a Cosenza gli tributeremo un lungo applauso in occasione del congresso provinciale di Forza Italia”, conclude Tajani.