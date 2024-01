Grave incidente sull’A2 per l’auto con Occhiuto: niente di grave per il governatore, trauma cranico per la collaboratrice | FOTO

StrettoWeb

Tanta paura per il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto: di ritorno dell’importante convegno di Forza Italia a Reggio Calabria, il presidente è rimasto coinvolto in un incidente insieme al suo staff. Il SUV su cui viaggiava Occhiuto con il figlio, la collaboratrice che gestisce i social del Presidente e l’autista, ha perso il controllo mentre percorreva l’A2 tra gli svincoli di Pizzo Calabro e Lamezia Terme. Poco chiare le cause dell’incidente ma, secondo una prima ricostruzione, pare che la vettura abbia perso aderenza con il manto stradale schiantandosi contro un guardrail a ridosso di un viadotto. Fortunatamente, hanno riportato tutti lievi ferite e contusioni.

Il presidente Occhiuto ha riportato solo un indolenzimento alla spalla e nessun tipo di frattura, mentre la collaboratrice ha riportato un trauma cranico. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, è intervenuto l’elisoccorso, un’ambulanza inviata dalla centrale operativa di Vibo Valentia e altri mezzi provenienti da Lamezia Terme. Tutti i passeggeri sono stati trasportati all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per ricevere le cure del caso. Il governatore sta già meglio e si sta dirigendo a Cosenza per partecipare ad un altro congresso. Anche il figlio, fortunatamente, sta bene.