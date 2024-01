Ex Reggina, ma che gol ha fatto Federico Ricci? La prima rete col Perugia è una perla | VIDEO

StrettoWeb

Con la Reggina ha deluso decisamente le aspettative. Arrivato nel 2021 con Aglietti, dopo 15 presenze è andato all’Ascoli a gennaio, facendo rientro nell’estate successiva con Inzaghi. Anche l’anno scorso però, nonostante un girone d’andata da promozione diretta, ha lasciato poco il segno, al netto di qualche assist. Stiamo parlando di Federico Ricci, questa estate sceso di categoria: è passato al Perugia, con cui domenica ha messo a segno, contro la Lucchese, il suo primo gol stagionale.

Non segna tanto, Federico Ricci, ma quando segna non è – evidentemente – una rete casuale. Nell’ultimo weekend ha sbloccato il match contro la Lucchese alla mezz’ora. Come? Con una rovesciata pazzesca. Ricevuta palla dalla sinistra, si è posizionato e ha colpito alla grande, trafiggendo il portiere e dando il via alla vittoria umbra; la partita infatti si è conclusa poi sul 3-0. Di seguito gli highlights della sfida: da 1.40 circa il gol dell’ex Reggina.