Futura, mister Fiorenza si gode la vittoria contro la capolista: “la partita più bella dell’anno”

Dopo la vittoria ottenuta in casa contro la capolista Benevento 5, il mister della Futura, Fiorenza, fa il punto della situazione: “è stata, probabilmente, la partita più bella dell’anno – ha detto – Siamo riusciti nell’impresa di battere la capolista del girone di A2 Elite. Sono davvero molto contento: i complimenti vanno ai ragazzi ed allo staff. Sono loro gli artefici e gli interpreti di questa grande vittoria. Sicuramente siamo riusciti a preparare bene la gara ma penso che, il segreto è stata la vigilia di riscattarci”.

“Riprenderci quello che non eravamo riusciti a conquistare in maniera ingenua nel Molise – continua – contro i sanniti ha fatto la differenza. Sono consapevole che il Benevento 5 resta la squadra favorita per la vittoria del campionato. Noi, invece, rimaniamo la squadra che sa offrire grandi prestazioni e, molto spesso, le stesse arrivano davanti al pubblico amico, un fattore determinante”. Sul pubblico. “Contro i sanniti il Palattinà ci ha trascinato realmente, ci ha aiutato a difendere su tutti i palloni, anche quelli impensabili. Negli ultimi minuti abbiamo resistito al powerplay della capolista dimostrando di avere grandi attributi e di saper soffrire. Abbiamo, ugualmente, creato tantissimo, potevamo concretizzare molto di più ma la vittoria ci gratifica: mi identifico tantissimo in questa squadra”.

“Se è cambiato qualcosa rispetto alle precedenti sfide? La preparazione della sfida non è cambiata. Noi lavoriamo sodo. E’ cambiata l’attenzione. Dopo questa vittoria non possiamo più tornare indietro. Dobbiamo capire chi siamo realmente, se siamo la squadra che ha fermato la capolista o il team che stacca la spina inspiegabilmente. Questa vittoria rappresenta un’enorme iniezione di fiducia: adesso, avanti così”, conclude.