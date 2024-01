La Fenice festeggia i 110 anni della Reggina: patch celebrativa nel match contro l’Acireale

StrettoWeb

La Fenice Amaranto comincia il suo 2024 domenica al Granillo contro l’Acireale. Per l’occasione, in concomitanza del 110° compleanno della Reggina – caduto ieri – la neonata società ha ben pensato di far scendere in campo i suoi calciatori con una patch celebrativa dei 110 anni di storia. Un logo apposito, scelto solo per domenica, affinché il club di Ballarino – nato a settembre – possa festeggiare i 110 anni di compleanno della Reggina.

Questa la nota diffusa dal club. “LFA Reggio Calabria comunica che, in occasione della gara con l’Acireale di domenica 14 gennaio, i calciatori scenderanno in campo con una patch celebrativa dei 110 anni di storia amaranto. Il club ringrazia la società dell’Acireale Calcio per aver accettato di indossare la seconda divisa”.