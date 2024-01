La Fenice festeggia il compleanno della Reggina, tifosi infuriati: “la state calpestando, è sgradevole”

StrettoWeb

La Fenice Amaranto – società neonata (a settembre) – ha ben pensato di festeggiare 110 anni di gloriosa storia della Reggina così, in un batter d’occhio, con una patch celebrativa che esporrà sulle maglie in occasione della sfida interna di domenica contro l’Acireale. Sarà un logo apposito, utilizzato dal club, per celebrare il compleanno della Reggina, compiutosi ieri, 11 gennaio. La scelta ha mandato su tutte le furie i tifosi. E, no, non ci sorprendiamo. Era abbastanza prevedibile.

Ad oggi – e ribadiamo, ad oggi – La Fenice Amaranto e la Reggina sono due società distinte e separate. Da una parte un club neonato, dall’altro un’entità che al momento ogni tifoso porta con sé dentro il cuore, quello stesso cuore che batte da 110 anni e che per ognuno ha un significato particolare e differente. Scontata, dunque, la reazione dei tifosi. Sui social, tanti commenti al post sulla patch celebrativa.

Reggina, la reazione dell’Associazione Leggende Amaranto all’iniziativa della Fenice

Ma se i commenti sono tantissimi e tutti differenti, riportiamo invece il pensiero sul tema dell’Associazione Leggende Amaranto. “E’ oltremodo sgradevole quanto si sta verificando – scrive – C’è qualcuno che ad oggi, di fatto ed in sostanza, non è neppure “Reggio Calabria” al di là di alchimie e convenzioni. C’è qualcuno che si è appropriato di Nome, Marchio, Storia e Tradizione in queste ore. La patch celebrativa è l’ultima chicca”.

“Se e quando, e ripetiamo SE E QUANDO, riuscirete ad avere quella denominazione dalla FIGC, e se e quando, e ripetiamo SE E QUANDO, riuscirete a prendere tutto il resto in tribunale, potrete celebrare qualcosa. Gli ospiti devono saper stare a casa d’altri. Noi stiamo aspettando, voi non sapete comportarvi, e state maltrattando la nostra REGGINA“.