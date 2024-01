Catanzaro dice addio al bimbo di 2 anni morto a Capodanno

StrettoWeb

Capodanno tragico per una famiglia di Cropani Marina, in provincia di Catanzaro, che ha assistito alla morte del loro piccolo di 2 anni. Per Marvellous, bimbo di nazionalità nigeriana, non c’è stato nulla da fare: la mattina del primo gennaio, dopo aver fatto colazione ed intento a giocare con gli altri fratellini, si sarebbe accasciato a terra e sarebbe deceduto sul colpo. Sulla tragica morte hanno indagato le forze dell’ordine ed è stata disposta l’autopsia.

Dai risultati forniti dalla Procura di Catanzaro, è possibile quindi chiarire le cause di quanto accaduto: Marvellous soffriva di polmonite bilaterale la quale, col passare del tempo, ha provocato un’insufficienza respiratoria e, infine, la morte. La famiglia, disperata, e tutta la comunità di Cropani dirà addio questa mattina al piccolo angelo, durante la celebrazioni dei funerali che si terranno nella chiesa di San Marco Evangelista.