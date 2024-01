Capodanno tragico a Catanzaro: morto bambino di due anni

StrettoWeb

A Catanzaro il Capodanno comincia malissimo. Questa mattina, primo giorno del 2024, un bambino di due anni è morto sotto gli occhi della famiglia. L’episodio è accaduto in Provincia, a Cropani Marina. A riferirlo è il Sindaco Raffaele Mercurio. “Ci sono fatti tragici che accadono in giornate come questa quasi a volerci ricordare che c’è sempre una sofferenza maggiore di quella che ognuno di noi può vivere e provare in un determinato momento della vita… Questa mattina se n’è andato un bambino di due anni di nazionalità Nigeriana, Marvellous“.

“Le cause sono in corso di accertamento – scrive ancora – ma questo bambino con la sua famiglia in questa fase della loro vita si trovano a Cropani Marina, nel nostro paese. Ho sentito forte il bisogno di mettermi a disposizione cercando di fare quanto più possibile per stare vicino alla famiglia del povero bambino. Nelle prossime ore/giorni vi farò sapere come poterli aiutare”.