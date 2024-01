Casertana-Messina, padre e figlio insieme per la prima volta: la bella storia dei Fumagalli arriva al Tg1

StrettoWeb

L’esperto papà tra i pali a guidare i suoi alla grande vittoria in casa della seconda in classifica, il figlio giovanissimo alla prima convocazione nella stessa squadra in cui gioca il padre. E’ successo al Messina, oggi, in occasione della sfida in casa della Casertana, che ha portato ai peloritani la vittoria per 0-2. Protagonisti i Fumagalli: il padre portiere Ermanno e il figlio Jacopo. Uno classe 1982, l’altro classe 2005. Jacopo è stato convocato per la prima volta nella squadra il cui padre difende i pali da un anno (tornato sullo Stretto a gennaio 2023).

E’ una storia bella, quella dei Fumagalli. E, nel calcio, anche abbastanza insolita. Ci sono state e ci sono tante storie di fratelli, così come di padre allenatore e figlio calciatore, ma difficilmente si vedono padre e figlio giocare nella stessa squadra. Per questo la storia ha catturato l’attenzione del Tg1, che ha pensato di dedicare un servizio.