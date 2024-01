Messina, stoica impresa in casa della seconda in classifica: sbancata Caserta per 0-2, Emmausso show

StrettoWeb

Impresa eroica per il Messina di mister Modica alla prima trasferta del 2024. Dopo la sconfitta interna contro l’Audace Cerignola, la squadra siciliana si rende protagonista di un colpaccio pazzesco in casa della Casertana, che condivide la seconda posizione con altre tre squadre e che proveniva da una lunga striscia di risultati utili, trascinata anche dalle reti dell’ex Reggina Adriano Montalto.

In terra campana, Fumagalli e compagni regolano gli avversari con un gol per tempo. Il grande show è datato Michele Emmausso, che nel girone d’andata ha fatto vedere solo a intermittenza gli sprazzi della sua tecnica. Quest’oggi, invece, è grande prestazione, con due reti: la prima al 20′, la seconda all’ora di gioco. Partita praticamente già chiusa a mezz’ora dalla fine, con la compagine ospite che gestisce, conservando il doppio vantaggio fino alla fine. Con questo risultato, la squadra dello Stretto respira e si tira fuori dall’ultima posizione playout, andando a +2 sulla Turris, che ieri ne ha prese quattro in casa dal Crotone. Così cambia la classifica.

Classifica Serie C

Juve Stabia 44 Picerno 38 Crotone 38 Casertana 38 Avellino 38 Taranto 37 Benevento 36 Audace Cerignola 31 Potenza 29 Giugliano 28 Catania 28 Latina 27 Sorrento 26 Foggia 25 Messina 22 Turris 20 Monopoli 19 Virtus Francavilla 17 Brindisi 14 Monterosi Tuscia 14