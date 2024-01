Calcio a 5, l’Under 19 della Futura continua a volare: vittoria per 3-8 a Bovalino

StrettoWeb

Nuovo successo per la Polisportiva Futura Under 19. Accanto alla sontuosa vittoria in A2 Elite della prima squadra ottenuta contro la battistrada del torneo, il Benevento 5, la società gialloblu può sorridere anche in ambito giovanile. In Under 19, dalla vetta della classifica, il team allenato da Mister De Stefano vince ancora con un largo 3-8 a Bovalino.

Il primo tempo è andato in archivio sul 4-0 per i giovani della Futura. Tripletta per Alessandro Squillaci ed un gol a testa per Panzera, Labate, Diano, Gabriele Squillaci e Pascone. Martedì alle ore 17, invece, si gioca in Coppa: gara importantissima, secca, in casa del forte Manfredonia, seconda forza del torneo.