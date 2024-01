Calcio a 5, prima dell’anno da urlo per la Meta Catania: domenica la super sfida al vertice contro Olimpus Roma

StrettoWeb

Attesa e tanta fiducia. La Meta Catania ha svolto questa mattina l’ultima seduta d’allenamento in vista poi della gara di domani contro la capolista Olimpus Roma. Rifinitura e dettagli da limare per coach Juanra che ha convocato la rosa intera in vista di un match che tutti domenica vorrebbero giocare. Rossazzurri al secondo posto in classifica a otto lunghezze proprio dal primo posto occupato dai romani.

Insomma, una sfida che tutti vorrebbero giocare e, come dice Luis Turmena – cannoniere brasiliano della Meta Catania – che si prepara da sola: “Credo che sarà una sfida bellissima e non vedo l’ora di giocarla. Loro sono molto forti, ma noi passo dopo passo abbiamo acquistato grande consapevolezza di squadra. Abbiamo un gruppo squadra fantastico, siamo uniti e vogliosi di partire con il piede giusto anche in questo nuovo anno. Sto bene e voglio continuare a dare tanto per questa maglia. La Meta Catania può e deve provare a fare un grande risultato contro l’Olimpus Roma e sono convinto che non mancherà spettacolo e rabbia da parte nostra”.

Sulla stessa scia anche Coach Juanra: “Stiamo bene e abbiamo preparato la partita come abbiamo sempre fatto, nulla di più. Stiamo crescendo e la nostra classifica parla chiaro. Olimpus Roma è la capolista perché è una squadra compatta, forte e con un attacco importante. Noi dobbiamo andare lì a fare il nostro gioco, provando a fare le cose che sappiamo fare. Sarà una partita dura e difficile, ma siamo sul pezzo”.

Olimpus Roma-Meta Catania, i numeri del match

I numeri della partita: Olimpus Roma ancora imbattuta in casa come la Meta Catania, con i romani che hanno raccolto solo due sconfitte in campionato come i rossazzurri, ma con uno step in più legato alle vittorie ben 11 da parte dell’Olimpus. Il differenziale in classifica tra le due compagini sta proprio nella casella pareggi: un solo pari per Roma e 5 invece per gli etnei. Meta Catania che deve provare senza pressioni a fare il colpo gobbo perché proprio fuori casa la formazione di coach Juanra ha raccolto meno con solo sei punti raccolti rispetto ai 26 totali. Attenzione poi all’attacco dell’Olimpus Roma con bomber Fortino a quota 16 reti e cannoniere attuale della Serie A e Marcelinho autore di 14 gol, per una coppia atomica da 30 reti. Meta Catania però che consolida solidità dall’alto della miglior difesa del torneo con solo 27 gol subiti in 14 giornate. Non ci sono solisti in casa Meta catania perché la fabbrica del gol rossazzurra è ben distribuita dalle 9 reti di Turmena, dagli 8 gol di Carmelo Musumeci, Pulvirenti e dai 6 gol di Podda o le 5 reti di Bocao e Dian Luka. Proprio quest’ultimo, Dian Luka, chiude le voci della settimana: “Stiamo bene e vogliamo fare una grande partita. Stiamo giocando da squadra, nella Meta Catania c’è un gruppo fantastico dove il collettivo esalta il singolo e non viceversa. Spero di fare una grande e anche di regalare reti importanti”.