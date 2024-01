Altro dramma tra i binari: bambino di 9 anni muore travolto da un treno

StrettoWeb

Altra tragedia sui binari delle città italiane dopo la morte di un indiano a Sibari. A Torino, più precisamente in provincia, a Borgo Revel, una frazione di Verolengo, un bambino di 9 anni è morto travolto da un treno. Il suo corpo è stato visto sui binari dal macchinista di un treno regionale sulla linea Chivasso-Alessandria. Il piccolo potrebbe essere stato investito e ucciso da un convoglio transitato in precedenza sulla linea. Il bimbo sarebbe un moldavo scappato da una comunità che nel pomeriggio aveva dato l’allarme per le ricerche.

Sono in corso gli accertamenti della polizia ferroviaria per chiarire l’accaduto. La circolazione sulla linea è stata sospesa e i treni sono stati sostituiti con bus tra Chivasso e Alessandria.