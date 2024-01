Tragedia sui binari: treno travolge un uomo a Sibari

StrettoWeb

Tragedia sulla linea jonica: un uomo di origine indiane è stato travolto e ucciso da un treno in corsa in provincia di Cosenza, a 800mt dal passaggio a livello del comune di Doria. L’uomo, secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe trovato al centro dei binari e avrebbe intimato il macchinista di frenare ma, purtroppo, quest’ultima non è riuscito nella manovra e il convoglio lo ha letteralmente schiacciato. La vittima, di cui non si conoscono le generalità, è stata investita dal treno 12872 Minuetto che viaggiava in direzione Cosenza alle ore 18:20. Sul posto è intervenuta la PolFer per gli accertamenti del caso, la postazione del 118 della PET di Cassano e i tecnici Rfi. La linea ferroviaria risulta bloccata e le tratte temporaneamente sospese. Si indaga sull’ipotesi di suicidio.