Allerta Meteo, la Befana porta maltempo estremo in Calabria e Sicilia: allarme vento e mareggiate

StrettoWeb

Come ampiamente annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi, la Befana ha riportato il maltempo in Calabria e Sicilia dopo un lungo periodo secco e mite durato quasi un mese. Il Ciclone dell’Epifania posizionato sul mar Tirreno sta alimentando maltempo estremo, provocando anche un brusco calo delle temperature: basti pensare che a Reggio Calabria abbiamo +12°C nel primo pomeriggio dopo che stamani la colonnina di mercurio aveva raggiunto i +19°C.

A determinate questo calo termico è stato il transito, in risalita dal mar Jonio, dei primi nuclei temporaleschi che nelle ore centrali della giornata hanno scatenato venti impetuosi (alle 14:20 una raffica di 87km/h all’Aeroporto di Reggio Calabria!) dai quadranti meridionali con un forte temporale che ha scaricato un po’ di pioggia, seppur per pochi minuti.

E’ stato solo l’inizio del maltempo nello Stretto, mentre in altre zone di Calabria e Sicilia i fenomeni meteo sono già stati ben più violenti basti pensare alla grandine caduta nel siracusano. Nelle prossime ore continuerà il maltempo e da domani, domenica 7 gennaio, crolleranno anche le temperature arrivando finalmente su valori tipicamente invernali per la prima volta in stagione, seppur senza eccessi di freddo.

Sarà però il primo freddo della stagione: dicembre è stato un mese caldissimo in Calabria e Sicilia. Sulle rive dello Stretto di Messina la temperatura più bassa risale al 25 novembre (+8°C di minima), poi soltanto quattro volte a dicembre la temperatura notturna è scesa sotto i +10°C di qualche decimo, e non è mai scesa sotto i +9,5°C.

Allerta Meteo: vento impetuoso e mareggiate tra stasera e domani

Preoccupano di più i forti venti e le mareggiate che si verificheranno tra stasera e domani su gran parte di Calabria e Sicilia: il Ciclone dell’Epifania raggiungerà il suo culmine proprio nelle prossime ore, con venti da uragano (oltre 120km/h) dapprima nel Canale di Sicilia, poi nel basso Tirreno. Lo Stretto di Messina e le zone joniche saranno parzialmente riparate dai fenomeni estremi, ma tutta la fascia tirrenica, le isole Eolie e i settori occidentali verranno esposti a fenomeni molto violenti nella prossima notte, con mareggiate furiose che potranno provocare gravi danni sui litorali del mar Tirreno.

Proprio in queste aree si concentrerà il maltempo più estremo anche in termini di precipitazioni: tra domani, domenica 7 gennaio, e dopodomani, lunedì 8 gennaio, avremo piogge torrenziali su tutta la Calabria tirrenica e nella Sicilia occidentale. Cosenza, Lamezia Terme, Palermo e Trapani rischiano pesanti alluvioni. Tra lunedì sera e martedì il maltempo si sposterà anche su Messina, Reggio Calabria e lo Stretto, in un contesto di instabilità che proseguirà poi per tutta la prossima settimana. Dopo il lungo periodo mite e anticiclonico dell’ultimo mese, inizierà un lungo periodo di piogge costanti, persistenti e abbondanti. Proprio dopo la fine delle festività natalizie, per la gioia di chi se le è potute godere all’insegna del clima mite che ha permesso ogni tipo di attività all’aria aperta.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: