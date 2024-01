Previsioni Meteo Reggio Calabria: Domani, Domenica 7 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 7 Gennaio a Reggio Calabria promettono un giorno all’insegna della variabilità, con piogge intermittenti e nuvolosità prevalente. La giornata inizierà con la pioggia leggera che caratterizzerà le prime ore del mattino, con precipitazioni che a tratti si intensificheranno, accompagnate da venti provenienti prevalentemente da Ovest e raffiche particolarmente sostenute.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà ancora molto ampia e le probabilità di pioggia rimarranno alte, con venti che si manterranno intensi e temperature che oscilleranno attorno ai 12°C. Nel corso del pomeriggio, la pioggia leggera proseguirà con una copertura nuvolosa ancora significativa, mentre la velocità dei venti diminuirà leggermente. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 12-13°C, con una leggera sensazione di fresco avvertita a causa dei venti provenienti da Ovest.

Durante la sera, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con copertura nuvolosa e probabilità di pioggia che rimarranno elevate. Le temperature si attesteranno intorno ai 10-11°C, con venti che si manterranno moderati.

Di notte, la copertura nuvolosa continuerà a essere significativa, mentre le precipitazioni diminuiranno in intensità. Le temperature caleranno fino a toccare i 7-8°C, garantendo una notevole sensazione di fresco.

In conclusione, per Domenica 7 Gennaio a Reggio Calabria si prevedono condizioni meteorologiche instabili e piovose per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno su livelli invernali e venti che potranno risultare sostenuti, specie nelle prime ore del mattino. Si consiglia pertanto di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di adottare il costume appropriato per fronteggiare l’instabilità del tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 7 Gennaio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 11.5° perc. 10.8° 0.57 mm 11 O max 21.2 Ponente 78 % 996 hPa 3 pioggia leggera 10.8° perc. 10° 0.87 mm 43.2 O max 71.8 Ponente 81 % 999 hPa 6 cielo coperto 11.3° perc. 10.4° prob. 85 % 45.2 ONO max 67.4 Maestrale 72 % 1001 hPa 9 nubi sparse 12.3° perc. 11.2° prob. 7 % 37.6 O max 57.9 Ponente 62 % 1004 hPa 12 pioggia leggera 12.9° perc. 11.6° 0.15 mm 36.2 ONO max 51.7 Maestrale 55 % 1003 hPa 15 pioggia leggera 12.1° perc. 10.9° 0.17 mm 38.1 ONO max 57.3 Maestrale 57 % 1004 hPa 18 pioggia leggera 11.2° perc. 9.9° 0.19 mm 26.9 ONO max 46.2 Maestrale 58 % 1005 hPa 21 nubi sparse 10.3° perc. 8.8° prob. 38 % 19.5 O max 40.1 Ponente 54 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:07