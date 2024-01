Previsioni Meteo Cosenza: Domani, Domenica 7 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Cosenza per Domenica 7 Gennaio indicano una giornata contrassegnata da forti piogge e venti alti, che comporteranno condizioni meteorologiche avverse per gran parte della giornata. Secondo i dati orari disponibili, la situazione inizierà nella notte, con piogge moderate e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature oscilleranno intorno ai 10°C, ma la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a causa del vento che soffierà con una velocità di 8.5km/h, proveniente dall’ovest-sud ovest.

La situazione non migliorerà durante le prime ore del mattino, quando le piogge resteranno intense e la velocità del vento si alzerà ulteriormente, raggiungendo i 34.5km/h, con raffiche che potrebbero superare i 50km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e le temperature si manterranno stabili intorno ai 10°C.

Durante le ore centrali della mattinata, la pioggia moderata continuerà a interessare la zona, con una diminuzione della velocità del vento, che si stabilizzerà intorno ai 25.5km/h. Tuttavia, le condizioni resteranno avverse, con una copertura nuvolosa totale e un’umidità elevata.

Nel pomeriggio, le piogge perderanno intensità, ma rimarranno costanti, e i venti si manterranno abbastanza forti, con velocità intorno ai 24.6km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al massimo della sua estensione, insieme a un’umidità persistente.

In serata, la situazione climatica non migliorerà significativamente, con piogge leggere e venti che continueranno a soffiare a velocità elevate. La copertura nuvolosa resterà completa, con un’umidità che supererà il 80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 7 Gennaio a Cosenza prevedono forti piogge e venti intensi per l’intera giornata, con condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare le attività all’aperto. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate e prendere le necessarie precauzioni nel caso si debbano affrontare spostamenti o attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 7 Gennaio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata 10.8° perc. 10.4° 3.8 mm 8.5 OSO max 25.1 Libeccio 97 % 994 hPa 3 pioggia leggera 10.7° perc. 10.4° 0.65 mm 6.5 OSO max 13.2 Libeccio 98 % 993 hPa 6 forte pioggia 10.1° perc. 9.7° 4.17 mm 34.5 O max 55 Ponente 97 % 997 hPa 9 pioggia moderata 9.2° perc. 5.7° 1.19 mm 28.7 O max 49.5 Ponente 83 % 1001 hPa 12 pioggia leggera 9.8° perc. 6.9° 0.41 mm 23.1 OSO max 37.4 Libeccio 80 % 1001 hPa 15 pioggia leggera 8.6° perc. 5.2° 0.63 mm 24.6 OSO max 43 Libeccio 85 % 1002 hPa 18 pioggia leggera 8.5° perc. 5.3° 0.41 mm 22.5 OSO max 42.5 Libeccio 80 % 1003 hPa 21 pioggia leggera 8.1° perc. 5° 0.71 mm 20.7 OSO max 39.6 Libeccio 82 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:02