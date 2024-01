Previsioni Meteo Catania: Domani, Domenica 7 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 7 Gennaio a Catania prevedono condizioni variabili con possibili precipitazioni e venti intensi.

Durante la notte, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno all’80%. Le temperature si manterranno attorno ai 11-12°C, ma la sensazione termica sarà leggermente inferiore a causa dei venti che soffieranno a oltre 30 km/h con raffiche che potranno superare i 50 km/h. Vi è anche una probabilità del 59% di precipitazioni nella prima parte della notte.

La mattina l’instabilità meteorologica proseguirà con nubi sparse e temperature poco al di sopra dei 10°C. La velocità del vento si manterrà elevata, con probabilità di precipitazioni che continueranno per gran parte della mattinata.

Nel pomeriggio le condizioni non subiranno grandi variazioni, con nuvolosità intorno al 50% e venti che potranno raggiungere i 60 km/h. Le temperature massime saranno di circa 14°C con una sensazione termica leggermente inferiore a causa del vento.

Infine, in sera il cielo si schiarirà ma le condizioni rimarranno instabili con nuvole sparse e venti che si manterranno intensi provenienti da ovest. Le temperature si manterranno intorno ai 10°C.

In definitiva, Domenica 7 Gennaio sarà caratterizzata da una giornata instabile con forti venti e possibili precipitazioni leggere. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione per essere adeguatamente preparati.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 11.9° perc. 11.2° prob. 59 % 37.4 OSO max 53.6 Libeccio 79 % 997 hPa 3 pioggia leggera 11.4° perc. 10.5° 0.17 mm 36.3 O max 55 Ponente 73 % 1000 hPa 6 nubi sparse 11.1° perc. 9.9° prob. 40 % 34.9 O max 53.9 Ponente 64 % 1002 hPa 9 nubi sparse 12.8° perc. 11.5° prob. 3 % 36 O max 56.9 Ponente 52 % 1005 hPa 12 nubi sparse 14.9° perc. 13.6° prob. 7 % 39.2 O max 57.6 Ponente 43 % 1004 hPa 15 nubi sparse 13.3° perc. 12.1° prob. 19 % 37.9 O max 52.3 Ponente 53 % 1005 hPa 18 nubi sparse 9.9° perc. 6.6° prob. 31 % 27.3 O max 52.9 Ponente 76 % 1007 hPa 21 cielo sereno 9.5° perc. 6.2° prob. 7 % 27.4 O max 56.4 Ponente 67 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:11