Previsioni Meteo Palermo: Domani, Domenica 7 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Il tempo a Palermo domenica 7 Gennaio sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche mutevoli durante l’arco della giornata.

Durante notte, ci aspettiamo pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura sarà di 6.6°C, ma si percepirà più fredda a 2.2°C a causa della velocità del vento di 29.9km/h proveniente da ovest con raffiche fino a 59.1km/h. Le precipitazioni dovrebbero essere di 2.23mm con un’umidità al 91%.

All’alba, il cielo coperto continuerà con probabilità di pioggia leggera. L’umidità diminuirà, ma venti forti e temperature basse potrebbero rendere la situazione sgradevole.

Durante la mattina, le nuvole saranno ancora presenti con temperature comprese tra 6.8°C e 8.9°C. I venti provenienti da ovest continueranno a soffiare con raffiche di 62.7km/h, mantenendo alte le probabilità di precipitazioni e l’umidità dell’aria.

Nel pomeriggio, le previsioni indicano un mix tra nubi sparse e pioggia leggera. Le temperature si manterranno intorno ai 6.3°C – 8.6°C, e i venti potrebbero diminuire leggermente. Ai bastoni alzano le probabilità di precipitazioni, quindi assicuratevi di avere l’ombrello a portata di mano.

Mentre scende il sole e avanza verso la sera, le temperature caleranno ulteriormente tra 5.1°C e 5.7°C con una copertura nuvolosa del 39% – 60%. I venti, seppur meno intensi, manterranno ancora una moderata probabilità di precipitazioni.

In conclusione, domenica a Palermo vedremo un susseguirsi di condizioni meteorologiche mutevoli con piogge intermittenti e temperature fresche. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per potersi adeguare alle condizioni in continua evoluzione.

Tutti i dati meteo di Domenica 7 Gennaio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata 6.6° perc. 2.2° 2.23 mm 29.9 O max 59.1 Ponente 91 % 1000 hPa 3 cielo coperto 6.9° perc. 2.3° prob. 57 % 32.8 O max 62.4 Ponente 81 % 1002 hPa 6 cielo coperto 6.8° perc. 2.1° prob. 53 % 34.9 O max 57.8 Ponente 72 % 1004 hPa 9 nubi sparse 8.1° perc. 3.7° Assenti 35.2 O max 56.4 Ponente 69 % 1005 hPa 12 nubi sparse 8.9° perc. 4.4° prob. 35 % 41.5 O max 62.7 Ponente 61 % 1005 hPa 15 pioggia leggera 6.4° perc. 2° 0.39 mm 29 OSO max 55.8 Libeccio 80 % 1006 hPa 18 nubi sparse 5.6° perc. 0.4° prob. 78 % 34.7 O max 61.3 Ponente 72 % 1007 hPa 21 nubi sparse 5.5° perc. 0.8° prob. 60 % 30.1 O max 55.3 Ponente 78 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 17:16