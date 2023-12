Viola-Catania, Aguzzoli: “vittoria difficile. Capo d’Orlando? Partitona, ma c’è Ilya”

StrettoWeb

Grande prova per Thomas Aguzzoli nella vittoria della Viola contro Catania. L’ala piccola neroarancio ha messo a segno 21 punti risultando il best scorer dei reggini.

In conferenza stampa Aguzzoli si è espresso così analizzando la gara: “partita difficile, ce lo aspettavamo, rispetto all’andata hanno messo dentro 2-3 giocatori in più, sono stati bravi. A Capo d’Orlando sarà una partitona. Noi avremo un grande vantaggio nel girone di ritorno: a Capo d’Orlando c’è Ilya in più rispetto all’andata, contro Ragusa giochiamo in casa, anche con le altre squadre di alta classifica abbiamo il vantaggio del fattore campo, deve essere una forza per noi. Siamo un gruppo da 10, siamo molto uniti dentro e fuori dal campo“.