Viola-Catania, Cigarini: “importante portarla a casa. Orlandina? Proviamo l’impresa”

StrettoWeb

La Viola apre il girone di ritorno con una vittoria contro il Cus Catania (99-88). Nella conferenza stampa post partita, Coach Cigarini ha analizzato così la prestazione dei suoi ragazzi. “Partita difficile da giocare. Il girone di ritorno, con queste regole, complica un po’ tutto. Sono venuti senza Prior, gli interessava poco giocare contro di noi, gli servivano i punti per le squadre dei Playout. Hanno giocato sereni. Io ho cercato di dare spazio a chi ha giocato poco fin qui. Mi interessava portarla a casa per poi giocare settimana prossima contro Capo d’Orlando il primo posto. Abbiamo perso Russo, sembra che l’infortunio sia grave, mi dispiace, è reggino e stava partendo in quintetto. Visite mediche anche per Binelli che ha un problema alla pianta del piede, oggi fuori per precauzione, sente fastidio da 1 mese.

Cus Catania non si merita i soli due punti che ha, è una bella squadra, corre, si diverte, hanno punti nelle mani: nei Playout diranno la loro. Capo d’Orlando? Sono i favoriti, sono la squadra da battere, noi andremo lì per vincere, come sempre, con i baffi, ci giochiamo il primo posto. Se mi sento ex?. Ho tanti amici, anche fra gli ultras, la scorsa non è stata un’annata fortunata ma sono in buoni rapporti“.