Forte maltempo in provincia di Reggio Calabria dove, da metà mattinata, ci sono state delle forti piogge che hanno causato anche dei danni. Sulla provinciale 2 del vecchio svincolo dell’ex A3 che porta a Sant’Eufemia d’Aspromonte, un albero è letteralmente crollato sulla strada.

Fortunatamente non ci sono stati feriti o danni, sul posto sono in azione gli operatori dell’Anas, come si evince dal video in evidenza.