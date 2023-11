Allerta Meteo, inizia l’ondata di freddo e maltempo: tanta neve in arrivo sullo Stretto

StrettoWeb

Arriverà tanta neve sui rilievi dello Stretto di Messina nelle prossime ore, fino a bassa quota. A Gambarie domani sera l’accumulo supererà abbondantemente i 25–30cm di coltre bianca, mentre gli accumuli tra Aspromonte, Peloritani, Nebrodi ed Etna inizieranno dai 600–700 metri di altitudine. Calabria e Sicilia piombano improvvisamente in pieno inverno, ed è ancora soltanto un piccolo assaggio la forte pioggia che sta colpendo Cosenza dove diluvia con +13°C: nel pomeriggio odierno le temperature crolleranno su valori tipicamente invernali con impetuosi venti di tramontana.

Il maltempo si sposterà poi nel basso Tirreno: tra stasera e domani colpirà la piana di Gioia Tauro, la Costa Viola, lo Stretto di Messina e tutto il messinese, con precipitazioni a tratti intense e abbondanti. Alto il rischio di trombe d’aria tra le Eolie e lo Stretto. All’improvviso passeremo dal caldo anomalo dei giorni scorsi ad un freddo molto intenso, tipicamente invernale ed eccezionalmente precoce.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: