Italia Viva contro Cateno De Luca: “insulti sessisti a Musolino e Boschi, lo denunciamo”

Il passaggio della parlamentare Dafne Musolino dal gruppo di Cateno De Luca ad Italia Viva di Renzi, ha creato un grande polverone e polemiche all’infinito. La dura affermazione del leader di Sud chiama Nord (“un uomo come Renzi che fa passare una donna per puttana politica per giustificare il suo vile gesto di compratore di parlamentari mi fa proprio schifo“) non è passata inosservata tanto che, il senatore e Coordinatore nazionale di Italia Viva, Raffaella Paita, ha risposto stizzita.