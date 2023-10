De Luca: “Renzi fa schifo, ha fatto passare Dafne Musolino per puttana politica”

StrettoWeb

Il passaggio della parlamentare Dafne Musolino dal gruppo di Cateno De Luca ad Italia Viva di Renzi, fa ancora discutere ed ha creato un vero e proprio scossone politico in Sicilia e non solo. Musolino è stata una fedelissima del sindaco di Taormina, già assessore al comune di Messina ed eletta al Senato con la lista di Sud chiama Nord.

De Luca in una diretta social riprende l’argomento: “vorrei rimarcare che la gente, alle politiche, ha votato per me e non Musolino o Gallo: nel simbolo c’era scritto chiaramente ‘De Luca sindaco d’Italia’. Una prerogativa il cambio di casacca di un parlamentare? E’ un’affermazione del cazzo”. Poi confida: “a fine aprile, Musolino, così come Gallo, hanno detto no al gruppo con Renzi, era pronto anche un documento ed era solo un apparentamento tecnico”, sottolinea De Luca.

Il leader di Sud chiama Nord si scaglia con l’ex premier: “un uomo come Matteo Renzi che fa passare una donna per puttana politica per giustificare il suo vile gesto di compratore di parlamentari mi fa proprio schifo. Addirittura, durante la riunione di ieri con Letizia Moratti e Beppe Fioroni, per giustificare il passaggio di Musolino: ‘o me la prendevo io o se la prendeva Calenda'”, conclude De Luca.