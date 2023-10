De Luca in lacrime: “Musolino mi ha pugnalato, Renzi fa solo affari”

StrettoWeb

Il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, in lacrime, racconta quanto successo nelle ultime ore e soprattutto del passaggio dell’ex fedelissima, Dafne Musolino, dal suo partito ad Italia Viva di Matteo Renzi. “Non ho passato una bella nottata – spiega De Luca- mi sento come un padre che fa tanti sacrifici per crescere i propri figli, per farli studiare, farli affermare e ad un certo punto ti vedi rinnegato, ti chiedi dove hai sbagliato. E’ stata una pugnalata alle spalle, Musolino non ha avuto il coraggio di affrontarmi. Le volte che si è candidata alle comunali ha preso poco più di 200 voti, solo l’ultima volta ne ha presi 600 e sui voti delle europee, circa 45 mila voti di preferenza, meglio tacere”.

“In questo momento c’è una riunione tra Renzi, Moratti e Fioroni a cui avrei dovuto partecipare anche io. Non ci sono andato e non ci andrò, non mi siedo allo stesso tavolo con un traditore come Renzi. Non ho intenzione di morire renziano, ha tentato di ricattarmi, l’ex premier sa fare solo affari“, rimarca De Luca.

“Una cosa vorrei fosse chiara: non parlerò mai male di Dafne che è in gamba e preparata, fai la tua strada, noi faremo la nostra. Ho chiamato Francesco Gallo questa mattina, mi ha assicurato che resterà con noi. Rimbocchiamoci le mani e pensiamo all’elezioni in Monza – Brianza”, conclude visibilmente commosso Cateno De Luca.