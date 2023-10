Dafne Musolino a StrettoWeb: “scelta molto dolorosa, sto male anche io come Cateno, ho condiviso tutto con lui e magari in futuro…”

StrettoWeb

Il passaggio della parlamentare Dafne Musolino dal gruppo di Cateno De Luca ad Italia Viva di Renzi, ha creato enorme stupore e sorpresa negli ambienti politici e non solo. Musolino è stata una fedelissima del sindaco di Taormina, già assessore al comune di Messina ed eletta al Senato con la lista di Sud chiama Nord nella circoscrizione della città dello Stretto, trainata proprio da De Luca.

Ai microfoni di StrettoWeb, il senatore, ha voluto spiegare le ragioni della scelta: “è una decisione che faccio in continuità del progetto di cambiamento in nome del quale sono stata candidata ed eletta. Non si può andare in solitaria e credo che il progetto del Centro sia fondamentale per la politica italiana e possa dare risposte a tutti gli elettori che non si riconoscono nella polarizzazione dei partiti a cui stiamo assistendo”.

“Il mio rapporto con Basile? Non sarò mai in contrapposizione, sarò sempre e comunque al fianco della città di Messina. Schifani? Si occupi della questione rifiuti attraverso dei nuovi impianti puntando sulle rinnovabili”, evidenza Musolino.

“Sul Ponte sullo Stretto ho votato a favore al Senato ma ho lanciato una sfida al Ministro Salvini: ok l’infrastruttura stabile ma è anche fondamentale l’Alta Velocità sino a Reggio Calabria ed investire sulle ferrovie in Sicilia”, rimarca la neo esponente di Italia Viva.

Infine, non poteva mancare un pensiero su De Luca: “la mia è stata una scelta dolorosissima, sto male anche io come Cateno, con lui ho condiviso tutto e non rinnego nulla del passato. Non escludo che, magari in futuro, di intraprendere ancora un percorso con lui. Lo ringrazio di tutto. Candidata alle Europee? Non lo so, non penso“, conclude Musolino.