Il “tradimento” di Musolino, quando Cateno De Luca disse: “Dafne non risponde a nessuno se non chiede il permesso a me”

Il “tradimento” della parlamentare Dafne Musolino ed il passaggio dal gruppo di Cateno De Luca ad Italia Viva di Renzi, ha creato enorme stupore e sorpresa. Musolino è stata una fedelissima del sindaco di Taormina, già assessore al comune di Messina ed eletta al Senato con la lista di Sud chiama Nord nella circoscrizione della città dello Stretto.

Qualche mese fa, era il 19 aprile, Cateno De Luca, ospite a del programma “L’aria che tira”, in onda su La 7, la conduttrice domandava al sindaco di Taormina: “Renzi ha fatto la telefonata a Musolino, la tua parlamentare?”. E De Luca rispondeva: “Dafne non risponde a nessuno se non chiede il permesso a me”. Poi sappiamo come è andata a finire…