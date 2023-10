Musolino da De Luca a Renzi, Pergolizzi: “sono troppo indignato”

StrettoWeb

Il passaggio di Dafne Musolino dal gruppo di Cateno De Luca ad Italia Viva di Renzi, ha creato enorme stupore e sorpresa. Musolino è stata una fedelissima del sindaco di Taormina, già assessore al comune di Messina ed eletta al Senato con la lista di Sud chiama Nord nella circoscrizione della città dello Stretto, trainata proprio da De Luca.

Il presidente del consiglio comunale di Messina, Nello Pergolizzi, ha scritto sui social: “a volte capita, che quando si aiuta una persona a progredire, a migliorare in qualche modo, non sempre si ha in cambio riconoscenza. Sono troppo indignato, meglio non fare altri commenti“.