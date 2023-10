De Luca: “non ho mai nominato la Boschi, sono io a querelare Renzi ed Italia Viva”

StrettoWeb

Proseguono i botta e risposta tra Cateno De Luca e Italia Viva. Il passaggio di Dafne Musolino al gruppo renziano ha fatto partire una polemica infinita tra le varie parti in causa. Dopo la difesa di Paita alle donne di Italia Viva (“è un sessista, i nostri legali citeranno in giudizio Cateno De Luca), arriva la risposta del leader di Sud chiama Nord: “povero Matteo Renzi, ora pure alla professione di mascariamento si è dato. Ma chi sarebbe Maria Elena Boschi? Forse l’ambasciatrice di Matteo Renzi alla festa dell’amicizia di Totò Cuffaro? Io non l’ho mai nominata”, sottolinea De Luca.

“Sarò io a querelare Renzi ed Italia Viva, ho spiegato nelle mie dirette il senso di puttana politica. Matteo, stai sereno”, conclude De Luca, in queste ore impegnato nella campagna elettorale a Monza.