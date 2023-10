Bandecchi lancia Massimo Ripepi come candidato Sindaco: “anche a Reggio tornerà l’ordine, destra e sinistra si trovino un lavoro”

StrettoWeb

E così in una domenica di metà ottobre dal clima ancora estivo, Stefano Bandecchi lancia Massimo Ripepi come candidato a Sindaco di Alternativa Popolare alle prossime comunali di Reggio Calabria. Che non si sa se saranno tra sei mesi, tra un anno e mezzo o addirittura tra due anni e mezzo: tutto dipenderà dall’esito dei processi di Giuseppe Falcomatà. In ogni caso, Bandecchi ha già annunciato la sua discesa in campo anche a Reggio Calabria e lo ha fatto tramite StrettoWeb nell’intervista del 23 settembre scorso in cui ha detto che “lo sgarro che ho subito a Reggio Calabria sarà pagato politicamente”.

Adesso, su Instagram con due post, lancia l’ipotesi della candidatura di Massimo Ripepi con il suo partito. Tra Ripepi e Bandecchi le affinità sono numerose: entrambi hanno cultura e valori di destra, ma entrambi hanno il dente avvelenato con l’attuale centrodestra e sono autonomi, collocati in un’area di centro senza alcuna tessera di partito. Non si erano mai conosciuti prima della vicenda della Reggina, e non avevano mai parlato di politica fino all’intervista di Bandecchi del 23 settembre. Anzi. Bandecchi era arrivato a Reggio Calabria tramite Gianni Latella, consigliere delegato allo sport dell’attuale Amministrazione Comunale, quindi quanto di più lontano potesse esserci con Ripepi. Ma lo scandalo della Reggina, appunto, ha rimescolato le carte e l’imprenditore ha deciso di entrare a gamba tesa nella politica reggina e oggi su Instagram scrive: “Ogni promessa è un debito e io le promesse le mantengo sempre. Tornerà l’ordine anche a Reggio Calabria”. Rispondendo ai commenti, aggiunge: “la paura mi piace sia quando la provo che quando la vedo negli occhi degli altri. È il momento giusto“; e ancora “già siete così impauriti ? Destra e Sinistra dovranno trovarsi un lavoro”; e poi ancora “vincere e vinceremo”.

Poco dopo pubblica un’altra foto con Salvatore Maio e Jo Scuncia, che pochi giorni fa sono andati a trovarlo, accompagnata dalla didascalia “Certe storie cominciano per caso è poi diventano STORIA VERA. Città dopo città , provincia dopo provincia , regione dopo regione, renderemo l’Italia Migliore”. Maio e Scuncia facevano parte della cordata di Bandecchi per la Reggina, sono due imprenditori della città e tramite StrettoWeb intendono precisare che “non abbiamo nulla a che fare con la politica, siamo stati da Bandecchi per ringraziarlo per il suo affetto e l’interesse dimostrato per la Reggina e nulla di più”. Ma intanto la macchina di Stefano Bandecchi si è già messa in moto verso Palazzo San Giorgio. Ancora non c’è nulla di ufficiale, soprattutto perchè Massimo Ripepi di questa investitura social notturna non sapeva nulla ed è stata una sorpresa trovata al suo risveglio. In ogni caso ne è fiero; si sarebbe comunque candidato come civico autonomo e a maggior ragione apprezza il coinvolgimento nel progetto di Bandecchi con cui ha molte affinità e quindi – a meno di clamorosi ribaltoni – sarà il secondo candidato dopo Eduardo Lamberti-Castronuovo per le prossime comunali. Entrambi alla guida di movimenti civici, entrambi fuori dai partiti e dalle coalizioni principali, il centrodestra e il centrosinistra. Che rimangono alla finestra.